兵庫県たつの市の路上で２００６年、９歳だった小学４年の女児が刃物で刺された事件で、殺人未遂容疑で逮捕された勝田州彦容疑者（４５）が事件当日、現場付近まで車で移動していた可能性が高いことが９日、捜査関係者への取材で分かった。土地勘があったとみられるという。勝田容疑者は逮捕前の任意の事情聴取に「女の子を物色していた」という趣旨の供述をしており、被害女児と面識はなかったとみられている。県警は無差別に