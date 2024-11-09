西武、ロッテの監督を歴任した伊東勤氏（62）が自身のYouTube「110チャンネル【伊東勤】」を更新。西武の新首脳陣への期待と若干の不安を指摘した。西武の来季1軍首脳陣が決まった。＜監督＞西口文也＜ヘッド＞鳥越裕介＜投手＞豊田清大石達也＜バッテリー＞中田祥多＜野手チーフ兼打撃＞仁志敏久＜打撃＞立花義家＜内野守備・走