【モデルプレス＝2024/11/09】2PM（トゥーピーエム）のチャンソン（CHANSUNG）が、8日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（毎週金曜よる9時58分〜）に出演。過去にハッキング被害を受けていたことを明かした。【写真】2PMウヨン、本番一発勝負のサプライズ◆チャンソン、ハッキング被害を受けた過去この日、チャンソンは「昔、ファンの皆さんの中で携帯をハッキングする子とか…」と過去にファンからハッキングされたことが