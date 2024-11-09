東京１１Ｒ・武蔵野ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝ショウナンライシン近走２走でリステッドを２着、１着。前走のグリーンチャンネルＣはハイペースの前崩れの展開を４角１３番手から直線は馬群を縫いながら、最後は最内に切れ込んでの差し切りＶ。上がり６００メートルがメンバー１位の３５秒３と切れに切れた。１０月２３日に外厩・ＫＳトレーニングＣから帰厩し、坂路で時計５本。抜群の気配をキープし、充実一途を印象づ