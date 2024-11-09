◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽早大−慶大（９日・神宮）慶大・清原正吾内野手（４年＝慶応）が早慶戦に「４番・一塁」でスタメン出場。２点リードの６回１死、左翼席中段に今季リーグ戦３号、早慶戦初アーチの左越えソロを放った。大学日本代表にも選ばれた早大の絶対エース・伊藤樹（３年＝仙台育英）の初球、内角ストレートをフルスイング。ダイヤモンドを一周し、客席で笑顔の父・和博さん（５７）に人さし指