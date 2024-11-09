奄美地方の与論町に発表されていた大雨特別警報は、9日14時00分に大雨警報に切り替わりました。ただ、10日にかけても局地的に激しい雨が予想されます。これまでの大雨により、地盤の緩んでいるところがありますので、土砂災害や河川の増水や氾濫について引き続き警戒してください。大雨特別警報は大雨警報に奄美地方の与論島に発表されていた大雨特別警報は、9日14時00分に大雨警報に切り替わりました。奄美地方では大雨の峠は越え