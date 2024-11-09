誰もいない放課後の校舎で、掃除をする生徒たち。実はこれ、部活動の真っ最中。全国でも珍しい「掃除部」という部活なのです。阿部一生くん：だいたいこういう汚れは見て、傷がどういう風に入ったのかを考えて同じ向きに拭くと落ちやすいっていうのがありますね。24人の部員を束ねる掃除部の部長、阿部一生（あべ・いっせい）くん。“自分たちの学校や街をきれいにしたい”と放課後に校内の清掃や、通学路のゴミ拾いなどを行ってい