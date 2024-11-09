トルコの道路で走行中のライダーが乗っていたバイクが、突然出火する瞬間がカメラにとらえられた。ライダーはすぐバイクから飛び降り、周辺に消火器がないかと助けを求めた。その後、消火器を持ち寄ってくれた人によって、なんとか火は消し止められ、けが人はいなかった。バイク出火で助けを求めるライダートルコの道路で撮影されたのは、道路を走るライダーの足元で上がった炎だ。走っていたライダーは「なんで？なんで急に？消火