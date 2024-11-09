お笑いユニット「ザ・プラン9」ヤナギブソン（48）が9日放送の読売テレビ「あさパラS」（土曜午前9時25分）に出演。SNSで拡散された、お笑い芸人をめぐる学園祭での“手抜き疑惑”について意見を述べた。SNSでは、学園祭に出演したお笑い芸人が「手を抜いていた」「ネタをやらなかった」などといったうわさが飛び交い、神対応や塩対応だった芸人のリストを作る人も現れた。手抜きと名指しされたオズワルド伊藤俊介が「しっかりネタ