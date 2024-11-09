JR東日本とJR東海は、御殿場線90周年を記念した団体専用列車を運転する。出発日は12月8日。品川駅と御殿場駅間を東海道線と御殿場線を経由して往復する。往路は品川駅を午前8時に出発し、御殿場駅に午前9時46分に到着。復路は御殿場駅を午後3時に出発し、品川駅に午後4時53分に到着する。使用車両はE257系5両編成。JR東日本びゅうツーリズム＆セールスとJR東海ツアーズがツアー商品を販売する。記念乗車証とノベルティグッズをプレ