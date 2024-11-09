俳優の池松壮亮（34）が8日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。フリーになって良かったことを明かす場面があった。昨年所属事務所から独立し、フリーランスで活動している池松。番組MCの笑福亭鶴瓶は「ホンマに自然体やし、マネジャーも付いてないで1人で来て、そのまま来てるんやて」とのスタンスに驚きの声を上げた。MCの「Kis―My―Ft2」の藤ヶ谷太輔は最新作「本心」でもタッグを組む石井裕也監督を