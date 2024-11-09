女優の木村多江（53）が8日に放送されたNHKEテレ「眠れぬ夜はAIさんと」（金曜後10・30）に出演。嫉妬との向き合い方を明かした。男性やパートナーへの嫉妬経験はないという木村。「でも、役者やってるので。舞台とか見てすごくいい芝居していると、なんで私はあそこにいないんだって。自分のダメさと悔しさが押し寄せて抑えきれない感情になる」と言い、「そこに到達できない自分のダメさが悔しくなって、嫉妬と自分のダ