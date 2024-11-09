水族館の水槽で、ネコザメがハッセルツバンブーシャークの頭の上で直立する様子に、SNSでは話題となっている。【映像】ネコザメが仲間のサメの上に直立する様子注目を集めているのは、サメ飼育者の「くもさんこう」さんが投稿した動画。縞模様のネコザメが水槽の底でジッとしていたハッセルツバンブーシャークの上に着地すると、体勢を変更。なんと、ネコザメは胸ビレを器用に使ってハッセルツバンブーシャークの頭の上で直立