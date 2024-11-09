石破総理大臣は自衛隊の観閲式に出席し、外交力の強化に加え、防衛力を抜本的に強化すると強調しました。石破総理「我が国が戦後最も厳しく、複雑な安全保障環境に直面する中、国民の命と暮らしを守り抜くため、外交力と防衛力の両輪をバランスよく強化をしてまいります」 自衛隊の観閲式は、最高指揮官である総理大臣が部隊の状況を確認する式典で、年に一度、陸・海・空の持ち回りで実施されます。自衛隊の発足70周年を迎える今