フォークデュオ、紙ふうせんが8日、東京・南青山マンダラでデビュー50周年記念ライブ「紙ふうせんin MANDALA〜懐かしい未来〜」を開いた。結婚50周年でもある後藤悦治郎（78）と平山泰代（77）が「冬が来る前に」「竹田の子守唄」「紙風船」「翼をください」など、半世紀変わらぬ美しい歌声を響かせた。後藤と平山は兵庫県立尼崎北高校の同級生。卒業後は後藤は京都外大、平山は武庫川女大に進学したが、69年に5人組の「赤い鳥」