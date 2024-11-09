第3ラウンド、1番でティーショットを放つ吉田優利。通算10アンダーで4位＝ホアカレイCC（共同）【エワビーチ（米ハワイ州）共同】米女子ゴルフのロッテ選手権は8日、米ハワイ州エワビーチのホアカレイCC（パー72）で第3ラウンドが行われ、首位から出た吉田優利は4バーディー、3ボギーの71で回り、通算10アンダーの206で4位に後退した。トップとは4打差。畑岡奈紗は69と伸ばし、通算9アンダーで7位にいる。68の古江彩佳は6アン