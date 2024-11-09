鹿児島県の与論町に出されていた大雨特別警報は、さきほど警報に切り替えられました。ただ、沖縄や奄美地方では10日にかけても大気の状態が不安定で、局地的に雨脚が強まる見通しです。引き続き土砂災害や河川の増水、氾濫に警戒してください。（ANNニュース）【映像】気象庁HPの情報