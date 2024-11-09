神戸市立王子動物園の公式Xが「雑巾がけするホッキョクグマ映像」を投稿。ポリタンクを地面に押し付け、力強く前進する姿に「かわいい」「もう大掃除？」「丸太じゃま！」「旭山で見た」と大きな反響がありました。でも、なぜこんな動き？何がしたい？飼育担当の前野美紅さんに聞きました。【動画】偶然だけど…本当に雑巾がけしているように見えます（笑）2歳のメス「ゆめ」は2021年12月生まれ。北海道の旭川市旭山動物園から2023