◆明治安田J1リーグ第36節C大阪―福岡（9日、大阪・ヨドコウ桜スタジアム）5戦負けなしのアビスパ福岡は前節累積警告で出場停止だったウェリントンが2試合ぶりにスタメン復帰した。前節柏戦で途中出場し、移籍後初ゴールを決めた岩崎悠人は4試合ぶりの先発復帰となる。柏戦で開始直後に負傷交代した小田逸稀はメンバー外となった。C大阪は元福岡の為田大貴がスタメンに入り、喜田陽もベンチ入りしている。【福岡スタメン】