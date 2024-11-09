福岡県警糸島署は9日、糸島市で8日午後2時半ごろ、家人が在宅中の個人宅に男が上がりこみ「着物や指輪はありませんか」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40から50歳くらいで身長160程度の中肉。黒髪の短髪に白色の作業着を着用していたという。同署は「在宅中であっても確実に施錠をしましょう。身に危険を感じたら、110番通報しましょう」と注意喚起している。