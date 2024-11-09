性加害の疑惑をめぐる報道を受け、週刊文春側を提訴していた「ダウンタウン」の松本人志さん。8日、訴えの取り下げを発表しました。背景に何があったのでしょうか。活動再開について街では賛否が分かれましたが、専門家は「すぐは難しい」と指摘します。■大学生「白黒はっきりしないのかな」ダウンタウンの松本人志さんがホームページで発表したのは、週刊文春側を提訴した松本さんの訴えの取り下げです。8日、都内で聞きました。