新潟市中央区で9日、住宅一棟を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。9日午前8時過ぎ、新潟市中央区沼垂の住宅で「煙が見える」と近くを通りがかった人から消防に通報がありました。火は駆け付けた消防により、およそ40分後に消し止められましたが、この火事で木造2階建て住宅の、2階の寝室の床や天井など約18.5平方ｍを焼きました。この火事によるけが人はいませんでした。警察と消防が出火原因などを調