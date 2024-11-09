◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）アイスダンスのフリーダンスが行われ、リズムダンス（ＲＤ）９位の「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は、９７・０６点、合計１６１・３６点で９位だった。「ロミオとジュリエット」を熱演し、観客を魅了。森田は演技後、「納得のいく点数は出なかったが、滑り切れた。この感覚を大事に