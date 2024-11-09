記録的な大雨で、鹿児島県与論町には大雨特別警報が継続中です。 与論町によりますと、９日正午時点で ▼叶自治公民館 ▼城自治公民館 ▼朝戸自治公民館 ▼茶花自治公民館 ▼西区自治公民館 ▼古里自治公民館 ▼立長自治公民館 ▼那間自治公民館 ▼砂美地来館 ▼東区自治公民館の10か所を避難所として開設していて、避難者はいないということです。 ・ ・ ・