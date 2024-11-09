厚生労働省はインフルエンザが全国的な流行期に入ったと8日(金)に発表しました。インフルエンザの患者が増えています。体調管理に注意。インフルエンザ流行シーズン入り8日(金)、厚生労働省が発表した「インフルエンザの発生状況」によりますと、44 週(令和 6 年 10 月 28 日から令和 6 年 11 月 3 日まで)のインフルエンザの指定医療機関の報告数は「5,127」と、前の週より「829」多くなりました。今回は定点当たり報告数が「1.04