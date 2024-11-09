天皇皇后両陛下が、大分県で開催される「全国豊かな海づくり大会」に出席するため、大分空港に到着されました。天皇皇后両陛下は9日午前10時すぎ、羽田空港で関係者に見送られ特別機に乗り込まれました。正午ごろ、大分空港に到着し、佐藤知事らが出迎えました。両陛下は午後、稚魚などを育てている国東市内の施設を訪問し、漁業関係者らと懇談される予定です。10日は大分市で開催される「全国豊かな海づくり大会」の式