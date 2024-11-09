俳優の池松壮亮（34）妻夫木聡（43）、メガホンをとった石井裕也監督らが9日、都内で行われた映画「本心」公開記念舞台挨拶に登壇した。この記事の写真を見る今作は、平野啓一郎氏の同名長編小説が原作で、今と地続きにある近い将来を舞台に“自由死”を望んだ母の“本心”を知ろうとした青年・朔也が、AIで母をよみがえらせる物語。主人公の朔也を演じた池松は、4年前に原作と出会い、石井監督に「この映画をやりませんか？」と持