[11.9 J1第36節](カシマ)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 2 安西幸輝DF 5 関川郁万DF 6 三竿健斗DF 55 植田直通MF 10 柴崎岳MF 13 知念慶MF 14 樋口雄太MF 33 仲間隼斗FW 36 師岡柊生FW 40 鈴木優磨控えGK 31 山田大樹DF 39 津久井佳祐MF 17 ターレス・ブレーネルMF 26 須藤直輝MF 30 名古新太郎MF 34 舩橋佑FW 41 徳田誉監督中後雅喜[名古屋グランパス]先発GK 1 ランゲラック