[11.9 J1第36節](国立)※14:00開始主審:西村雄一<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 14 チャン・ミンギュMF 7 相馬勇紀MF 11 エリキMF 18 下田北斗MF 23 白崎凌兵MF 26 林幸多郎MF 33 望月ヘンリー海輝FW 90 オ・セフン控えGK 42 福井光輝DF 25 杉岡大暉MF 8 仙頭啓矢MF 37 芦部晃生FW 15 ミッチェル・デュークFW 22 藤本一輝FW 30 中島裕希監督黒田剛[FC東京]先発GK 41 野澤