[11.9 J1第36節](サンガS)※14:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 26 太田岳志DF 2 福田心之助DF 5 アピアタウィア久DF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 10 福岡慎平MF 37 米本拓司MF 39 平戸太貴FW 9 マルコ・トゥーリオFW 14 原大智FW 99 ラファエル・エリアス控えGK 94 ク・ソンユンDF 24 宮本優太DF 96 ルーカス・オリヴェイラMF 18 松田天馬FW 23 豊川雄太FW 31 平賀大空FW 77 ムリロ・コスタ監督チ