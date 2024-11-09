バレーボールのＳＶリーグ男子は３、４日にサントリーと東京ＧＢとの２連戦を東京・有明アリーナで開催した。２０２１年東京五輪の会場で３年ぶりに行われたバレーボールの公式戦には、２試合とも１万人以上が来場。五輪イヤーの盛り上がりを追い風に開幕した新リーグが、大きな可能性を示した。連休中に組まれた２連戦はリーグが主管となり実施。ホームチームを設定せず、試合後は敗戦チームもコートに残ってファンの声援に応