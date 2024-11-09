多額の支払いを抱えた客に売春などを強いる悪質ホストクラブ問題を巡り、初来店時に高額の請求をする「一撃」と呼ばれる手口を使った大阪・ミナミの店が摘発された。これまでとは違う手口で、捜査関係者は「１００万円を請求することもあり、極めて悪質だ」と警鐘を鳴らす。従来多かったのは、新規客には数千円の飲み放題で油断させ、２回目以降に十数万円のボトルを入れ、高額な「売掛金」（ツケ払い）返済のために売春などを