公明党の竹谷とし子副代表公明党は9日、臨時党大会を東京都内で開き、石井啓一氏（66）の後任代表として、斉藤鉄夫国土交通相（72）を正式に承認し、新体制を発足させた。代表代行には竹谷とし子氏（55）を起用した。代表代行を置くのは故浜四津敏子元環境庁長官以来。先の衆院選では代表就任から1カ月の石井氏や次世代を担う中堅が落選し、比例代表の得票も過去最少となった。来年夏の参院選や東京都議選に向けた党再建が重要課