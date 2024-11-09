米女子ゴルフツアーの「ロッテ選手権」３日目（８日＝日本時間９日、ハワイ州エワビーチのホアカレイＣＣ＝パー７２）、首位から出た吉田優利（２４＝エプソン）は４バーディー、３ボギーの７１で回り、通算１０アンダーに伸ばしたものの、首位と４打差の４位に後退した。前半はイーブンと我慢のゴルフが続く中、１６番パー４でスコアを落とし、迎えた１７番パー４、続く１８番パー５と上がり２ホールで連続バーディー。なんと