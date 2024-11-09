三代目 J SOUL BROTHERSが、初となるEXHIBITION 「JSB3 CLASS」を、2024年12月7日〜2025年3月16日に六本木ミュージアムで開催する。常に信念を持ち、個性を磨き続け、新しいことに挑み、前へと進んできた三代目 J SOUL BROTHERS。このEXHIBITIONでは、14年間の活動を“旅”をテーマにMATE（ファンネーム）とともに過去から現在、そして未来へと続く軌跡をたどる。本日、その全貌が初公開された。展示会は3会期で展開され、会期に