台湾の半導体製造メーカー・TSMCが、中国本土のAIチップの全顧客に対して「2024年11月11日(月)以降は7nmプロセスルール以下の高度なチップを供給しない」と通告したことがわかりました。台积电断供的更多细节：部分Wafer销毁，未来或需申请许可流片https://jiweipreview.laoyaoba.com/n/922301TSMC halts advanced chip shipments to Chinese AI companies • The Registerh