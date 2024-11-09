周囲との交流では、思わぬ行動から誤解や不快な思いをすることもあります。今回は、そんな状況をどう乗り越えるかについて考えてみましょう。相手依存による心配事人とのつき合いで相手に過度に依存する行動は、余計な心配を生む原因になります。適度な距離感を保ち、お互いに自立した関係を築くことが重要です。不必要な束縛を避ける「どこにいるの？」「誰と会ってるの？」という頻繁な確認は、相手をうんざりさせてしまいます。