結婚生活では、夫の家族との関係構築が新たな課題となります。今回は、トラブルとなる親戚の行動と、その対応について考察します。プライベートの尊重身体がデリケートになる妊娠期は、親戚の善意からの訪問も頻繁になると精神的な負担になりがちです。個人のプライバシーと体調を尊重することは、家族間の平和を守る上で欠かせないでしょう。適切な距離感愛情を持って接することは大切ですが、それが過剰になりすぎてしまうと相手