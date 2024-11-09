◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽早大−慶大（９日・神宮）慶大・清原正吾内野手（４年＝慶応）が早慶戦に「４番・一塁」でスタメン出場。１点リードの初回２死、右前安打を放ち、神宮の杜を沸かせた。カウント１ボール２ストライクからの４球目、早大のエース・伊藤樹（３年＝仙台育英）のストレートを逆方向のライト前に運んだ。ネット裏で祈りながら見つめていた父・和博さん（５７）の前で、スコアボードに