GPシリーズ第4戦・NHK杯フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は8日、東京・代々木第一体育館で女子ショートプログラム（SP）が行われた。世界選手権3連覇中の坂本花織（シスメックス）が今季世界最高の78.93点をマークして首位発進。「予想を上回ったのでびっくり」と喜びを口にした。取材直前、現場にいた大物OGに気付くと「はわわわわ……」と恐縮。笑顔で交流した。流石の演技で首位発進を決めた坂本