北朝鮮ハッカーがフィッシングメールによる新たな手法で暗号資産を盗もうとしているという分析があった。暗号通貨専門メディアのディクリプトによると、情報技術会社センチネルワン傘下の研究機関センチネルラボは７日（現地時間）の報告書で、北朝鮮政権の支援を受けるハッカーが正常な文書のように偽装したマルウェア（悪性ソフトウェア）を暗号資産企業に浸透させる、いわゆる「ヒドゥンリスク（ＨｉｄｄｅｎＲｉｓｋ）」とい