◇東京六大学野球秋季リーグ戦慶大−早大（2024年11月9日神宮）東京六大学野球秋季リーグ戦を締めくくる早慶戦が9日、始まった。慶大・清原正吾内野手（4年）は「4番・一塁」で出場し、初回に早大のエース右腕・伊藤樹投手（3年）から右前打を放った。先制点を奪い、応援団による若き血の大熱唱の中、「4番・ファースト清原君慶応義塾高校」のアナウンスで登場した右のスラッガー。内角直球に詰まりながらも右前に落