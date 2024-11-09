東京・練馬にある「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」で初開催となるクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」がきょう9日よりスタート（2025年1月5日まで）。これを前に、報道関係者向けの内覧会が開かれた。【画像】追い込み作業中や準備が整った内部の写真「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、映画シリーズ1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』で、