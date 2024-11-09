乾電池からモーターへと配線されただけの簡素な装置。モーターが回転するかと思いきや、“想定外の回転”をし始める様子に、SNSでは話題となっている。【映像】電池が高速回転する様子注目を集めているのは、「高校生の電子工作日記」さんが投稿した動画。乾電池からモーターへと配線されただけのシンプルな構造の装置で、スイッチを入れるとモーターが回転するかと思いきや、なぜか「電池」が高速回転するのだ。また、よく見