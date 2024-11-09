アメリカ大統領選挙で勝利したトランプ氏とウクライナのゼレンスキー大統領が電話会談した際に、実業家のイーロン・マスク氏が同席していたとアメリカメディアが報じました。【映像】握手するトランプ氏とマスク氏アメリカのニュースサイト、アクシオスは関係者の話として、トランプ氏6日にゼレンスキー大統領と約25分間ほど電話会談した際に、マスク氏も同席していたと報じました。会談の中でマスク氏は自らが率いる宇宙開発