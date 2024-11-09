「阪神秋季キャンプ、紅白戦」（９日、安芸）井坪が“藤川政権初打点”をマークした。初回、紅組の１番・佐藤輝が右翼フェンス直撃の二塁打で出塁。２番・前川は空振り三振に倒れたが、３番・井坪が左翼線へ適時二塁打を放った。３日の紅白戦は両軍無得点で終わり、期待の若手が新指揮官へアピールした。井坪は今季ウエスタンで１０５試合、打率・２７５、２本塁打。今クールのテーマは脱力で「あまり力を入れないこと。自分