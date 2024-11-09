タレント、モデルの藤田ニコル（26）が、SNSで発信した美容情報の無断転載を嘆いた。俳優稲葉友（31）と結婚式を挙げた藤田。8日、結婚式にあたって利用したネイルサロンやエステサロン、サプリ、カラーコンタクトなどの美容情報を一挙にまとめて、インスタグラムで発信した。藤田の投稿に対して、「すごく細かくまとめてくれてて有難い」「将来自分が結婚式挙げる時に参考にしたい！」「全部教えてくれて嬉しい」と感謝の声が寄せ