11月7日、松本若菜がInstagramを更新した。【写真】お茶目な表情の横顔SHOTを公開松本は、自身のInstagramアカウントにて、同日に第4話が放送されたフジテレビ系ドラマ『わたしの宝物』について、「いかがでしたか？びっくりしたでしょ…」「ま、ままま、、、真琴、、、、 いやーーーー」などとコメント。そして、「【 わたしの宝物 】 ゾワゾワする人続出ドラマです」「来週からも是非ご覧くださいませ」と綴ると、唇を突き出し