森保一監督が率いる日本代表は、11月に開催される北中米ワールドカップ・アジア最終予選で15日にインドネシア、19日に中国とそれぞれ敵地で対戦する。ここまでの４試合を３勝１分の無敗で終えて、グループ首位に立つ森保ジャパン。７日に発表された今回の２連戦を戦うメンバーには、CFのレギュラーを担ってきた上田綺世が負傷のため選ばれず。最前線には小川航基や約１年ぶりに代表復帰の古橋亨梧らが選出された。インドネシ