日本代表は19日に敵地で中国とのW杯アジア最終予選を戦う。その中国は先日、27人の招集メンバーを発表。ブラジルから帰化した35歳のFWアランはコンディション不良のために選外となり、帰化選手はティアス・ブラウニングとフェルナンジーニョの2人だけだった。ただ、『163』によれば、中国代表は、フェルナンジーニョとDF高准翼がクラブチームでの負傷によって代表に合流できなくなったため、代替選手を緊急招集したという。フェル